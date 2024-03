Jeffinho está recuperado de lesão muscular e reforça o Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/03/2024 22:30

Rio - Em pausa no calendário devido aos amistosos da seleção brasileira, o Botafogo aproveitou para focar na recuperação de alguns jogadores e esvaziou seu departamento médico perto do primeiro compromisso pela Libertadores. Eram seis desfalques antes da paralisação para a Data Fifa, e todos foram entregues à preparação física e comissão técnica.

Da lista, o último a retornar aos trabalhos no CT Lonier foi o zagueiro Pablo, que já não poderia jogar no Campeonato Carioca devido a ter um jogo com a camisa do Flamengo na competição.

Os meias Patrick de Paula e Jacob Montes, recuperados após procedimentos cirúrgicos, entraram em fase de transição e seguem sem previsão. O primeiro passou no início de 2023 após grave lesão no joelho, e o segundo em fevereiro devido à lesão no pé direito.

Ausências importantes nas primeiras fases da Libertadores, contra Aurora e Red Bull Bragantino, Luiz Henrique e Jeffinho, atacantes, e John, goleiro, todos com problemas musculares, voltaram na reapresentação do elenco e passam por recondicionamento físico. O trio está à disposição de Fabio Matias.