Elenco do Botafogo em atividade no CT Lonier - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/03/2024 20:52

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a primeira partida da final da Taça Rio, nesta quarta-feira (27), às 19h30, contra o Boavista, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Fabio Matias levou a base principal do elenco, poupou alguns destaques e, novamente, deu espaço a jovens na reta final do calendário estadual.

Mesmo contanto com retornos nos últimos treinos, como os dos atacantes Jeffinho e Luiz Henrique, e do goleiro John, o interino poupou o trio do primeiro compromisso tendo em vista a preparação física já de olho na Libertadores.

Savarino, que esteve à serviço da seleção venezuelana na Data Fifa, fica fora da partida. Os meias Eduardo e Danilo Barbosa também não serão utilizados no jogo.

Rafael, lateral-direito que está recuperado de cirurgia no joelho esquerdo, fica à disposição pelo segundo duelo consecutivo. Mateo Ponte, que aparecia como opção a Damián Suárez, não foi relacionado.

Confira a lista de relacionados do Botafogo para o duelo com o Boavista:

Goleiros: Gatito Fernández, Igo Gabriel e Lucas Barreto.

Defensores: Alexander Barboza, Bastos, Damián Suárez, Hugo, Lucas Halter, Marçal e Rafael.

Meias: Breno, Diego Hernández, Gregore, Kauê, Marlon Freitas, Newton, Raí e Tchê Tchê.

Atacantes: Emerson Urso, Janderson, Júnior Santos, Matheus Nascimento, Tiquinho Soares e Yarlen.