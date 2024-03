John Textor - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/03/2024 08:49

Rio - O Botafogo deverá finalizar nas próximas semanas a contratação de um novo treinador, que deverá ser estrangeiro. Porém, todo o processo tem sido seguido de mistério. De acordo com informações da "ESPN", o motivo é que o Alvinegro não deseja que se repita algo que aconteceu em 2022, quando o clube contratou Luís Castro para assumir o comando.

Na ocasião, o português treinava o Al Duhail, do Catar. Com o vazamento do interesse do Botafogo, o Corinthians tentou "dar um chapéu" no Alvinegro e chegou a ter negociações avançadas. Com isso, John Textor teve que aumentar as cifras para ganhar o duelo e contratá-lo.



Para assumir o Botafogo em 2024, John Textor trabalha com três opções. Quique Setién, de 61 anos, ex-treinador do Barcelona, Pedro Martins, de 53 anos, que dirige o Al-Gharafa, do Catar, e tem contrato até junho, além de um terceiro nome não divulgado.



Em relação aos nomes que se tornaram públicos, o português Pedro Martins, pela questão do idioma, estaria em vantagem em relação ao espanhol Quique Setién. John Textor deseja um treinador que tenha um perfil de jogo ofensivo e apreço pela posse de bola em um esquema 4-3-3.



Além disso, outros fatores poderão ser decisivos na escolha do Botafogo. O norte-americano busca um profissional capaz de liderar o projeto esportivo do clube, tendo influência no jogo apresentado pelas categorias de base do Alvinegro.