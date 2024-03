Fabio Matias é o técnico interino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 27/03/2024 18:39

Saquarema - O Botafogo está escalado para enfrentar o Boavista no Estádio Elcyr Resende, às 19h30 desta quarta-feira, 27, pelo jogo de ida da final da Taça Rio 2024. Para a partida, o técnico Fabio Matias optou por um time quase todo titular. As únicas novidades são as entradas de Marçal, Gregore, Kauê e Raí entre os 11 iniciais.

Dessa forma, o Alvinegro vai a campo com: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal; Gregore, Kauê e Marlon Freitas; Júnior Santos, Raí e Tiquinho Soares.

A partida desta noite terá transmissão ao vivo da BandSports (canal fechado) e do Canal GOAT (YouTube).