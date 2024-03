Júnior Santos comemorando gol pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/03/2024 11:29

Rio - Vivendo sua melhor fase com a camisa do Botafogo, o atacante Júnior Santos marcou mais um gol pelo clube na vitória por 4 a 0 sobre o Boavista , na última quarta-feira (27). Com o tento, o jogador de 29 anos chegou a 13 gols no ano e igualou sua temporada com mais gols na carreira.

Tal ocasião foi em 2020, quando Júnior Santos defendia o Yokohama Marinos, do Japão. Naquela temporada, o atacante fez 13 gols em 23 partidas, sete a menos do que precisou para atingir tal marca em 2024, com a camisa do Botafogo.

Desses 13 gols, oito foram marcados na Libertadores, competição onde Júnior Santos é o artilheiro isolado. Destaca-se o duelo de volta da segunda fase da Pré-Libertadores, contra o Aurora, onde o atacante marcou quatro dos seis gols da vitória do Alvinegro.

Além de artilheiro da Libertadores, Júnior Santos também é o jogador do Botafogo com mais gols na temporada. O segundo atleta que mais balançou as redes no Alvinegro no ano é Tiquinho Soares, com quatro.

Sob a liderança de Júnior Santos, o Botafogo volta a entrar em campo na busca do título da Taça Rio no próximo domingo (31), quando retorna ao Estádio Nilton Santos, às 18h30, para enfrentar novamente o Boavista.