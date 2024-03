Dono da SAF, John Textor (à direita), e o presidente do Botafogo, Durcesio Mello - Divulgação/Botafogo

Publicado 29/03/2024 08:30

Rio - Há um mês sem treinador, o Botafogo segue mapeando as possibilidades no mercado. Após demitir Tiago Nunes, o Glorioso conseguiu juntar os cacos com o auxiliar permanente Fabio Matias, mas ainda busca um comandante para o restante da temporada. O presidente do clube Durcesio Mello desconversou sobre uma contratação imediata e admitiu a dificuldade nas negociações com europeus.

"Brevemente vamos anunciar esse técnico. A negociação é complicada porque passa por apresentar um projeto. Nenhum técnico europeu virá para o Brasil sem um projeto de longo prazo, sem saber onde está pisando. Não é só a questão financeira, tem o projeto. Queremos algo de longo prazo, vide o Palmeiras. Isso demanda tempo. Ainda por cima o Mazzuco saiu, e tem um atraso maior por causa disso", disse ao "ge".

O Botafogo deve estrear na Libertadores e no Brasileirão sob o comando de Fábio Matias. O Glorioso tem sete vitórias e um empate em oito jogos com o auxiliar permanente, incluindo a classificação para a fase de grupos da Libertadores após superar o Aurora, da Bolívia, e o Bragantino, na fase prévia. Recentemente, o Alvinegro goleou o Boavista por 4 a 0, pelo jogo de ida da final da Taça Rio.

"Devemos estrear com o Fábio (Matias, auxiliar permanente), é um pessoa maravilhosa e muito preparada. Sentei com ele no voo de Bragança (Paulista, em São Paulo) para cá, conversamos e fiquei muito bem impressionado. Se ele continuar não seria nada ruim. O time está começando a deslanchar. O técnico será anunciado, podem esperar", completou Durcesio.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (31), às 18h30 (de Brasília), contra o Boavista, no Nilton Santos, pelo jogo de volta da final da Taça Rio. O Alvinegro venceu a partida de ida por 4 a 0 e, por isso, pode empatar ou perder por até três gols de diferença para conquistar o título. Já a estreia na Libertadores será na quarta-feira (3), às 19h, contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, também em casa.