Tiquinho Soares, do Botafogo - Vítor Silva/BFR

Tiquinho Soares, do BotafogoVítor Silva/BFR

Publicado 21/06/2024 17:32

Rio - Nesta sexta-feira, 21, Tiquinho Soares viajou com o grupo para Santa Catarina, onde o Botafogo enfrenta o Criciúma. O centroavante ficou um período afastado e perdeu os últimos dois jogos do time por causa da morte do pai, José Nilton

e no empate em 1 a 1 com o Athletico