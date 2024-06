Botafogo homenageou Mauro Galvão, Gottardo, Paulinho Criciúma, Ricardo Cruz, Jucimar, Maurício e Carlos Alberto Santos - Vitor silva / Botafogo

Botafogo homenageou jogadores da histórica conquista do Campeonato Carioca de 1989, que encerrou jejum de 21 anos sem títulos. Nos 35 anos do jogo histórico contra o Flamengo,visitaram o CT Espaço Lonier e ganharam camisas do Glorioso com o número 89 e o nome deles.

Os sete campeões ainda conversaram com alguns jogadores do atual elenco, Mauricio, que ficou marcado para sempre como o herói que tirou o clube da seca ao fazer o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, brincou com Júnior Santos e fez a comemoração do jacaré.



O grupo ainda posou para foto com o presidente do Botafogo, Durcesio Melo e o técnico Artur Jorge. O português, inclusive, ganhou uma camisa autografada pelos campeões de 1989.

A importância do Carioca de 1989 para o Botafogo

O gol de Maurício na noite de 21 de junho, aos 12 minutos do segundo tempo, está eternizado nos corações alvinegros, sendo que muitos consideram a grande conquista do clube. E não é exagero, diante da importância.

Naquele tempo, há 21 anos sem título, o Botafogo já havia se distanciado das gloriosas décadas de 50 e 60 com Garrincha, Nilton Santos, Didi, entre outros. Sem dinheiro ou sede social (o histórico casarão de General Severiano tinha sido vendido em 1977 para a Vale do Rio Doce), a equipe principal treinava no precário campo de Marechal Hermes.

Começou a mudar a partir de 1986, entrou em cena o bicheiro Emil Pinheiro, que assumiu o futebol do Botafogo, decidido a realizar o sonho do filho, Ernesto, morto em um acidente automobilístico em 1978: voltar a ver o Botafogo campeão.

Após muito investimento, a resposta veio em 1989, sob o comando do técnico Valdir Espinosa, com 24 jogos invicto: o Botafogo venceu 15 e empatou nove no Carioca.

O Flamengo faturou a Taça GB, e o Glorioso, a Taça Rio. Por ter somado mais pontos nos dois turnos, o Glorioso entrou com um ponto de vantagem na final. A primeira partida, em 18 de junho, foi 0 a 0. A segunda, foi o dia do êxtase: 1 a 0 para o Glorioso, gol do atacante Maurício.