Paulinho Criciúma, ídolo do Botafogo, posa para foto ao lado do técnico Artur JorgeVítor Silva / BFR

Publicado 21/06/2024 17:45 | Atualizado 21/06/2024 18:02

Rio - Ídolo do Botafogo e grande personagem do título do Campeonato Carioca em 1989, o ex-atacante Paulinho Criciúma relembrou o alívio ao levantar a taça após o jejum do clube de 21 anos sem conquistas. Em entrevista ao podcast 'Fala, Craque!', nesta sexta-feira (21), ele contou bastidores da vitória sobre o Flamengo, por 1 a 0, com gol de Maurício.

"Foi um alívio. Não acreditei que estava sendo campeão com o Botafogo depois de 21 anos. Eu fiquei ajoelhado no meio-campo quando o juiz apitou. Eu só agradeci e pensei: 'Acabou tudo'. Era inacreditável", declarou o ex-atacante.

"Confesso que tem coisas que eu não lembro. Você fica meio perdido. Eu chorei muito. A emoção era enorme", completou.

Paulinho Criciúma ainda revelou que uma das suas camisas da partida sumiu no vestiário. Na época, os jogadores usavam duas por jogo. "Nunca soube quem pegou. A da segunda etapa está comigo até hoje", disse.

Para o ex-atleta, o título de 1989 foi sua maior emoção na carreira, principalmente pela importância da conquista para o Alvinegro: "Não tenho dúvidas".

Campeões recebem homenagem do Botafogo



Botafogo homenageou jogadores da conquista do Campeonato Carioca de 1989 nesta sexta-feira (21). Nos 35 anos do jogo histórico contra o Flamengo, Mauro Galvão, Wilson Gottardo, Paulinho Criciúma, Ricardo Cruz, Jocimar, Maurício e Carlos Alberto Santos visitaram o CT Espaço Lonier e ganharam uniformes alvinegros com o número 89 e o nome deles.

Os sete campeões também conversaram com alguns jogadores do atual elenco. Maurício, que marcou o gol do título sobre o Rubro-Negro, brincou com Júnior Santos. O presidente Durcesio Mello e o técnico Artur Jorge também posaram para fotos com os ex-atletas.