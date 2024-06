Newton fez um dos gols da vitória do Criciúma sobre o Atlético-GO na última rodada do Brasileirão - Arquivo pessoal

Publicado 21/06/2024 17:01

O Criciúma terá um desfalque no time titular para enfrentar o Botafogo neste sábado (22). O volante Newton, emprestado ao Tigre pelo Alvinegro, não entrará em campo. Isso porque o clube catarinense optou por não pagar a multa de R$ 1 milhão para tê-lo à disposição.

Ele foi emprestado ao Criciúma para ganhar maior minutagem, já que não seria aproveitado no elenco principal do Botafogo. No início do ano, em jogos do Campeonato Carioca, Newton chegou a receber algumas oportunidades e foi, inclusive, titular na semifinal da Taça Rio, contra o Sampaio Corrêa.

No Tigre, tem conquistado seu espaço e, na última rodada do Campeonato Brasileiro, fez um dos gols da vitória sobre o Atlético-GO, por 2 a 1, no Estádio Antônio Accioly.

Botafogo e Criciúma medem forças neste sábado (22), às 16h (de Brasília), no Heriberto Hülse, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro é o vice-líder da competição, com 20 pontos, e, o time catarinense, o 14º, com nove.