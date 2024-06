Júnior Santos virou preocupação para o Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/06/2024 18:34

derrota por 2 a 1 para o Criciúma, na tarde deste sábado (22), no Heriberto Hulse, não foi a única notícia ruim para o Botafogo. O atacante Júnior Santos, destaque do time carioca na temporada, precisou deixar o gramado de maca após a partida por conta de um problema na coxa esquerda. Ele será reavaliado no retorno ao Rio. Rio - A, não foi a única notícia ruim para o Botafogo. O atacante Júnior Santos, destaque do time carioca na temporada,por conta de um problema na coxa esquerda. Ele será reavaliado no retorno ao Rio.

O camisa 11 sentiu o incômodo ainda com a bola rolando, mas permaneceu em campo até o fim, já que o Botafogo tinha feito todas as substituições. Ele levou a mão ao local após esticar o pé para tentar fazer um cruzamento aos 42 minutos do segundo tempo.

Com a derrota, o Botafogo deixou escapar a chance de reassumir a liderança do Brasileirão. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, no Nilton Santos.