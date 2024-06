Lucas Halter marcou o gol do Botafogo na derrota para o Criciúma - Vítor Silva/Botafogo

Lucas Halter marcou o gol do Botafogo na derrota para o CriciúmaVítor Silva/Botafogo

Publicado 22/06/2024 19:02

derrota por 2 a 1 para o Criciúma, na tarde deste sábado, no Heriberto Hulse. Após a partida, o zagueiro afirmou que a equipe esteve abaixo do esperado e lamentou os erros que resultaram na derrota em Santa Catarina. Rio - Autor do gol do Botafogo, Lucas Halter admitiu que o time deixou a desejar na. Após a partida, o zagueiroque resultaram na derrota em Santa Catarina.

"Sabíamos da dificuldade de jogar aqui contra o Criciúma. Cometemos erros que não podem ser cometidos para nós que estamos brigando em cima, sabemos disso. Fomos abaixo do esperado hoje", declarou ao Premiere, ainda no gramado.

Apesar do resultado ruim, o camisa 3 acredita que o time de Artur Jorge precisa virar logo a chave para dar a volta por cima.

"Agora é descansar, corrigir os erros e na próxima semana voltar a vencer, que é o que o Botafogo merece e precisa. Temos que dar a volta por cima agora já em casa para continuar brigando no topo da tabela", completou.

Com a derrota, o Botafogo perdeu uma invencibilidade de nove jogos e deixou escapar a chance de reassumir a liderança do Brasileirão. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, no Nilton Santos.