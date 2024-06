Artur Jorge é o técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/06/2024 19:36

Rio - Artur Jorge não gostou do desempenho do Botafogo na derrota por 2 a 1 para o Criciúma, na tarde deste sábado (22), no Heriberto Hulse. Em coletiva após a partida, o técnico português afirmou que sua equipe esteve "aquém das expectativas" e lamentou o resultado.

"Temos que assumir que não fomos suficientemente fortes para vencer esse desafio. Ficamos aquém das nossas próprias expectativas e longe das nossas expectativas. É um resultado que nos penaliza porque não conseguimos os três pontos, mas estamos cientes que há muito caminho pela frente e novas vitórias virão", disse o treinador.

"Tivemos uma primeira parte em que sofremos o primeiro gol no primeiro momento em que o adversário vai em direção ao nosso gol. Ficamos em desvantagem e depois, facilita quem está em vantagem para defender o resultado. Nos obrigamos a criar mais espaços porque queríamos chegar a igualdade. Mas que no momento de distração, num erro individual, muito perto do fim, permitimos que o rival se colocasse em vantagem", analisou Artur Jorge.

Além da derrota, o português ganhou preocupações para o jogo contra o Red Bull Bragantino, na quinta (26), às 19h, no Nilton Santos. Gregore, Barboza e Romero estão suspensos e Júnior Santos precisou deixar o gramado de maca ao fim da partida.

"Vamos nos apresentar da mesma forma no próximo jogo, com 11 jogadores de início, vamos procurar ter uma equipe competitiva e capaz de já na próxima partida voltar às vitórias. De fato, a equipe fica desconfortável e mal quando não ganha porque nós mesmos temos uma exigência muito grande, e isso faz com que possamos ter que virar o foco para o próximo jogo porque hoje não conseguimos. Somos capazes de muito mais e vamos tentar isso no próximo jogo", garantiu.

Veja outras respostas de Artur Jorge

Criciúma surpreendeu?

"Não, o Criciúma apresentou-se da forma como se apresenta habitualmente. Não jogou contra ao Atlético-GO, no último jogo, com uma linha de cinco, ou pelo menos quatro mais um. Jogou em um 4-4-2 e era o que sabíamos e preparamos em cima disso."

Substituições

"Tentar colocar um pouco mais de energia, e fazer aquilo que fizemos na primeira parte, quando tivemos controle, tivemos domínio, mas pouca objetividade. Tivemos domínio nas zonas intermédias com poucas chegadas a área contrária, queríamos mais largura e verticalidade na direita. Substitui um zagueiro porque, injustamente, em um momento em que não queríamos correr risco em uma etapa mais exposta. procurar também o elemento de ligação, o que achamos que Luiz não estava conseguindo fazer isso na primeira parte."

Sequência pesada

"Eu não posso pensar em poupar atletas. Aquilo que nós pensamos é que por vezes, em função do desgaste, temos que ter alternativas mais fisicamente mais capazes. Não tem a ver com pouparmos, mas apostarmos. Temos esses dois dias e temos que apresentar, como sempre, o que é o melhor que somos capazes porque não podemos estar preocupados em poupar ou gestão porque vivemos de resultados então, de fato, essa ansiedade, de já na próximo jogo recuperar um hábito nosso, que é de ganhar. É nesse sentido que trabalhamos diariamente."