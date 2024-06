Bandeira do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva / SS Press / Botafogo

Publicado 29/06/2024 23:40

Rio - O Botafogo fará uma série de ações para comemorar o aniversário de 130 anos, que serão completados na próxima segunda-feira (1º). De acordo com o Glorioso, as homenagens valorizarão o remo, a história alvinegra e os torcedores.

A SAF Botafogo e o clube social planejaram lançar as ações em conjunto. Elas começam justamente no dia 1º de julho e se estendem ao longo do mês. O jogo contra o Atlético-MG, no próximo domingo, também fará parte da festa.

O Glorioso divulgou todas as informações. Confira abaixo:

Dia 1º de julho

- ⁠Live especial de 130 anos na Botafogo TV

- Linha Casual em celebração do aniversário de 130 anos na Botafogo INK (Camisas e Croppeds, masculino e feminino em todos os tamanhos incluindo infantil)

- Lançamento do site Botafogo Social;

- Blitz Alvinegra com distribuição de brindes em diversos pontos da cidade

- ⁠Programação de aniversário nas redes sociais

Botafogo x Atlético-MG (7 de julho)



- Copo do jogo temático de 130 anos

- Medalhas comemorativas do remo alvinegro cunhadas pela Casa da Moeda, que estarão à venda nos sites do Botafogo (Social e Olímpico) e no site da Casa da Moeda

- Exposição dos barcos Single Skiff dos atletas olímpicos Lucas Verthein e Beatriz Tavares, além da embarcação Estrela Textor, no Setor Leste Inferior do Nilton Santos

Ao longo do mês



- Lançamento da flamula retrô alusiva à temática do aniversário de forma exclusiva na Botafogo Store

- Latas comemorativas de Brownie em parceria com o Brownie do Luiz;

História dos 130 anos

O Clube de Regatas Botafogo nasceu no dia 1º de julho de 1894, justamente na praia de Botafogo. A sede ficava localizada em um casarão demolido junto ao Morro do Pasmado.

Na década seguinte, surgiu no mesmo bairro o Electro Club, primeiro nome do Botafogo Football Club. Após uma conversa entre amigos, a associação foi formada no dia 12 de agosto de 1904.

A junção ocorreu depois que Albano, do Botafogo FC, morreu durante uma partida de basquete, em 11 de junho de 1942. Naquele mesmo ano, em 8 de dezembro, as partes decidiram se unir e formaram o Botafogo de Futebol e Regatas.