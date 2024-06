Luiz Henrique está satisfeito no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/06/2024 12:00 | Atualizado 29/06/2024 12:08

Rio - O atacante do Botafogo, Luiz Henrique, de 23 anos, comentou a declaração de Fernando Diniz, que na última quarta-feira, em coletiva após deixar o Fluminense, afirmou que tentou trazer o jovem revelado em Xerém de volta ao Tricolor. O jogador agradeceu o ex-treinador do clube das Laranjeiras e se disse bastante feliz no Alvinegro.

"Quero agradecer ao Fernando Diniz, que fez de tudo para me levar ao Fluminense, Mas estou feliz no Botafogo, tenho minha família perto, todos me ajudando. Meu objetivo é o Botafogo, estou focado. Quero ajudar a colocar o Botafogo lá em cima", afirmou em contato com o portal "UOL".



O Botafogo superou a concorrência de Flamengo e Fluminense para tirar Luiz Henrique do Betis. A operação foi a maior do Alvinegro na histórica: 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 105 milhões na cotação da época).



Luiz Henrique entrou em campo em 22 jogos pelo Botafogo, fez três gols e deu três assistências. O atacante deverá seguir no Alvinegro até o fim do ano e posteriormente deve ser repassado para o Lyon, que também é administrado por John Textor.