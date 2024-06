Junior Santos vive fase incrível no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/06/2024 15:18

Rio - O Botafogo deve contar com as presenças do zagueiro Bastos e do atacante Júnior Santos no clássico com o Vasco, neste sábado (29), em São Januário, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os dois treinaram normalmente nesta sexta (28) e ficarão à disposição de Artur Jorge. A informação foi dada inicialmente pelo "ge".

Bastos precisou ser substituído no intervalo do jogo com o Bragantino, na última quarta (26), por conta de. Já Júnior Santos apresentava incômodo na coxa direita e, mas

O provável time do Botafogo para encarar o Vasco tem John; Damián Suárez; Lucas Halter, Barboza (Bastos) e Marçal (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique (Júnior Santos) e Tchê Tchê; Eduardo e Tiquinho Soares.

Atualmente, o Botafogo é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. Uma vitória no clássico levará o Glorioso de volta à liderança, pelo menos momentaneamente, já que Flamengo e Bahia só entram em campo no domingo (30).