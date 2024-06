Comemoração dos jogadores do Botafogo após a vitória sobre o Red Bull Bragantino - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/06/2024 19:46

Rio - Depois de espantar qualquer indício de má fase ao vencer o Red Bull Bragantino pelo placar de 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, o Botafogo agora se prepara de olho no clássico deste sábado (29), com o Vasco, em São Januário, pela 13ª rodada do Brasileirão. Para o duelo, o técnico Artur Jorge contará com retornos importantes no elenco.

Na última partida, o português não pôde relacionar o zagueiro Alexander Barboza e os meias Gregore e Óscar Romero, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. As opções no banco foram escassas, o que fez com que a equipe perdesse poder no segundo tempo diante do Bragantino.

Há ainda a expectativa pelo retorno do artilheiro Júnior Santos, que desfalcou no triunfo da última quarta-feira por conta de um desconforto muscular na reta final da derrota para o Criciúma. Ele passou por exames de imagem, que descartaram quaisquer lesões.

Com 23 pontos somados, o Botafogo ocupa a terceira colocação na tabela do Brasileirão. O último treino antes do clássico com o Vasco será nesta sexta-feira (28).