Maurício assinou vínculo com o Palmeiras por cinco anosDivulgação / Palmeiras

Publicado 27/06/2024 15:06

São Paulo - O Palmeiras anunciou a contratação de Maurício na manhã desta quinta-feira (27). O meio-campista, de 23 anos, esteve na mira do Botafogo anteriormente, mas acabou acertando com o Verdão para a sequência da temporada. O vínculo será por cinco anos.

O clube paulista pagará cerca de R$ 62 milhões e ficará com 80% dos direitos econômicos do atelta. O Internacional manteve 5%, enquanto o Desportivo Brasil-SP seguirá com outros 15%.

Ao todo, Maurício entrou em campo 17 vezes em 2024 com a camisa do Internacional: fez dois gols e deu duas assistências.