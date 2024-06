Lyanco defendeu a camisa do Al-Gharafa, do Catar, na última temporada - Divulgação / Al-Gharafa

Botafogo. Apesar do interesse do Alvinegro, o defensor de 27 anos decidiu se transferir ao Atlético-MG, que desembolsará cinco milhões de euros (R$ 29,6 milhões na cotação atual) ao Southampton, da Inglaterra, para acertar a contratação do jogador. As informações são do jornalista Fabrizio Romano. Rio - O zagueiro Lyanco não será jogador do, o defensor de 27 anos decidiu se transferir ao Atlético-MG, que desembolsará cinco milhões de euros (R$ 29,6 milhões na cotação atual) ao Southampton, da Inglaterra, para acertar a contratação do jogador. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

O Botafogo também tinha feito uma proposta nos mesmos valores do oferecido pelo Atlético-MG. Entretanto, a negociação entre Lyanco e o Galo estava em um estágio mais avançado, e o jogador optou em se transferir para o clube mineiro.

Revelado pelo São Paulo, Lyanco tem passagens pelo Botafogo nas categorias de base. Ele defendeu o Alvinegro até sub-17, antes de se transferir para o Tricolor Paulista.

Desde 2017, Lyanco atua fora do Brasil. Ele disputou quatro temporadas no futebol italiano, defendendo as camisas de Torino e Bologna, antes de se transferir ao Southampton, em 2021. Lá, ele fez 49 partidas, um gol e duas assistências. Sem espaço no clube inglês, Lyanco foi emprestado ao Al-Gharafa, do Catar, na última temporada, onde balançou as redes duas vezes em 16 jogos.