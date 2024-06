Goleiro John foi peça fundamental para o Botafogo confirmar a vitória sobre o Red Bull Bragantino - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/06/2024 16:08

fez grande defesa aos 42 minutos do segundo tempo, em cabeçada de Vitinho, garantindo o importante resultado. O goleiro avaliou o lance. Botafogo voltou a vencer no Brasileirão após duas rodadas, mas por muito pouco não tropeçou em casa nos minutos finais. O Glorioso já vencia o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e acabou salvo por John, que, em cabeçada de Vitinho, garantindo o importante resultado. O goleiro avaliou o lance.

"Foi muito rápido. Ele acertou a cabeçada, fui feliz, pude fazer uma grande defesa, muito difícil. Agradeço a Deus, é dar sequência", disse na zona mista após a partida de quarta-feira (26).



"Sabemos que o campeonato é longo, temos grandes jogos pela frente. A equipe jogou muito, fizemos grande jogo, todo mundo está de parabéns pelo resultado – destacou John, na zona mista após a partida no Nilton Santos.



O goleiro, que se firmou como titular ao longo da temporada, não é dos mais exigidos no Brasileirão. Ele ocupa apenas o 13º lugar em quantidade de defesas (17), de acordo com as estatísticas do 'Footstats'.

Mas quando precisa trabalhar, John vem dando conta do recado, com nove defesas consideradas difíceis, como a decisiva contra o Bragantino, e ocupa o sétimo lugar neste ranking.