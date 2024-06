Eduardo comemora gol marcado pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/06/2024 21:00

Rio - O Botafogo sofreu, mas contou com o brilho de Eduardo para vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, na noite desta quarta-feira (25), pela 12ª rodada do Brasileirão. Lucas Evangelista abriu o placar para o Massa Bruta aos seis minutos da etapa inicial, mas o camisa 33 anotou dois golaços para garantir a virada alvinegra. Tiquinho Soares deu as duas assistências. O time paulista ainda pressionou para reverter o cenário, mas o Glorioso segurou o resultado. John chegou a salvar uma bola em cima da linha.

Com o resultado, a equipe do técnico Artur Jorge chegou aos 23 pontos e permanece no G4. O Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 18h30, para enfrentar o Vasco em São Januário. O clássico é válido pela 13ª rodada do Brasileirão.

O jogo

O Botafogo viu a partida se complicar logo no início, já que o Red Bull Bragantino abriu o placar no Estádio Nilton Santos aos seis minutos. Helinho descolou ótimo passe para Lucas Evangelista, que correu entre Danilo Barbosa e Damián Suárez. O meio-campista ficou cara a cara com John e não desperdiçou a oportunidade.

Após o gol, o Massa Bruta se fechou enquanto o Botafogo buscava reagir. Nesse cenário, o Alvinegro tinha mais volume ofensivo e tentava explorar a velocidade de Luiz Henrique com lançamentos longos.

O empate, porém, veio na categoria de Eduardo, aos 21 minutos. Damián Suárez fez cruzamento na área, a zaga cortou, mas Tchê Tchê pegou o rebote e cabeceou para frente. Tiquinho ficou com a bola e tocou para o camisa 33, que abriu espaço e acertou um bonito chute para deixar tudo igual no marcador.

O Botafogo seguiu melhor até o fim do primeiro tempo, mas foram poucas as chances de virada. O Bragantino, por sua vez, teve menos a bola, mas quase fez o segundo após um vacilo de John, que deixou o gol aberto para Thiago Borbas. No entanto, Bastos apareceu na hora certa para travar a finalização do atacante.

Na etapa complementar, foi a vez do Glorioso dar o troco e balançar as redes cedo. Aos sete minutos, Damián Suárez acionou Eduardo que logo tocou para Marlon Freitas. O volante acionou Tiquinho Soares, que fez pivô para Eduardo finalizar com categoria e virar a partida para o Botafogo.



Assim, o cenário da partida mudou: o Bragantino correu atrás do empate enquanto o Botafogo se defendia. A pressão do Massa Bruta começou a crescer por volta dos 25 minutos do segundo tempo. A partir daí o jogo virou um ataque contra defesa. O time paulista criou chances claras para marcar o segundo gol, mas não conseguiu. John chegou a fazer uma defesa em cima da linha.

Ficha técnica



Botafogo 2 x 1 Red Bull Bragantino



Data e Hora: 26/6/2024, às 19h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)



Cartões amarelos: Marçal e Lucas Halter (BOT) / Helinho, Lincoln e Pedro Henrique (RBB)

Cartões vermelhos: -

Gols: Lucas Evangelista (0-1) (06'/1ºT) / Eduardo (1-1) (21'/1ºT) / Eduardo (2-1) (07'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

Gatito; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos (Cuiabano, Intervalo) e Marçal; Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Tchê Tchê, Eduardo (Patrick de Paula, 42'/2ºT), Luiz Henrique (Diego Hernández, 38'/2ºT) e Tiquinho Soares.

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Lucão; Eduardo Santos, Pedro Henrique e Luan Cândido (Nathan Mendes, 12'/2ºT); Vitinho, Jadsom Silva (Lincoln, Intervalo), Raul (Eric Ramires, 12'/2ºT), Lucas Evangelista e Juninho Capixaba; Helinho (Laquintana, 20'/2ºT) e Thiago Borbas (Talisson, 12'/2ºT).