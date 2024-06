Reforço do Botafogo, Igor Jesus se despede do Shabab Al Ahli - Divulgação / Shabab Al Ahli

Reforço do Botafogo, Igor Jesus se despede do Shabab Al Ahli Divulgação / Shabab Al Ahli

Publicado 26/06/2024 19:09

Rio - Reforço do Botafogo, Igor Jesus está presente no Estádio Nilton Santos para assistir ao duelo contra o Red Bull Bragantino, válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Junto com Allan, outra contratação do Glorioso para o restante da temporada, o atacante se apresentou nesta quarta-feira (26), no CT do Espaço Lonier, para realizar exames

Igor Jesus, que irá reforçar o Botafogo, acompanha duelo com o Red Bull Bragantino, no Nilton Santos Reprodução / Instagram



O jogador estava no Shabab Al-Ahli, também dos Emirados Árabes Unidos. Revelado no Coritiba, o atacante fez 17 gols e deu quatro assistências em 25 partidas na última temporada. O Botafogo é o terceiro clube da sua carreira. Ele retorna ao Brasil após quatro anos no exterior.

A partir do dia 1º de julho, seu contrato com o Glorioso será validado. Entretanto, só poderá estrear após a regularização e abertura da janela de transferências do futebol brasileiro, no dia 10 do mesmo mês.