Marçal não entra em campo desde a primeira rodada do Campeonato BrasileiroVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/06/2024 18:48

Rio - Marçal é a principal novidade na escalação do Botafogo para enfrentar o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (26), às 19h, no Nilton Santos. O lateral-esquerdo está totalmente recuperado de uma lesão na panturrilha e garante que chega em boas condições físicas para a partida.

"Me sinto 100%. Nos últimos jogos fiquei no banco já. Foi um longo período, chato, porque é uma lesão a princípio simples, de panturrilha, tentei voltar e acabei voltando para trás, e isso cria no atleta uma insegurança. Mas, graças a Deus, estou 100%, já faz um mês que estou recuperado e tivemos cuidado para recuperar com calma", disse Marçal na chegada ao estádio, em entrevista à Botafogo TV.

Marçal não entra em campo desde o dia 14 de abril, quando foi atuou na derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro, na estreia do Brasileirão. Ele chegou a ficar à disposição de Artur Jorge nos últimos dois jogos, mas ficou apenas no banco.

Para tentar superar o Bragantino, o Botafogo vai a campo com John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Marçal; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Eduardo e Tiquinho Soares.