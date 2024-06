Botafogo foi multado por atrasos na partida contra o Junior Barranquilla - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo foi multado por atrasos na partida contra o Junior BarranquillaVítor Silva/Botafogo

Publicado 25/06/2024 21:36

A Conmebol multou o Botafogo em 5 mil dólares (cerca de R$ 27 mil na cotação atual) por conta de atrasos na entrada em campo no duelo com o Junior Barranquilla, na Colômbia, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo, disputado no dia 28/5, terminou empatado em 0 a 0.

O valor da multa poderia chegar a 50 mil dólares (273 mil na cotação atual) após relatos na súmula por parte do delegado da entidade. Também houve denúncia sobre o retorno da equipe de Artur Jorge para o segundo tempo.

O técnico português, por sua vez, também foi advertido de forma leve pela Conmebol devido aos problemas no vestiário. Nenhuma reclamação formal ou punição foi aplicada ao comandante alvinegro.

Classificado para a fase de oitavas de final da Libertadores, o Botafogo irá enfrentar o Palmeiras. Os jogos acontecerão nos dias 14 e 21 de agosto, ambos às 21h30 (de Brasília). A ida será disputada no Nilton Santos, enquanto a decisão pela vaga no Allianz Parque, em São Paulo.