Jeffinho tem contrato de empréstimo com o Botafogo até o fim de 2024Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/06/2024 12:11

Jeffinho passou por uma artroscopia no joelho direito na segunda-feira (25), masdo Botafogo de retorno aos gramados. O atacante deve voltar a ser opção na primeira quinzena de julho

O procedimento paraacontece no momento em que Jeffinho se recupera de grave lesão na coxa direita , sofrida no fim da partida vencida pelo Glorioso por 1 a 0 sobre o Universitario, no Peru, pela Libertadores.