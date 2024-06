Júnior Santos virou preocupação para o Botafogo após jogo com o Criciúma - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/06/2024 18:31

não apontaram lesão na coxa direita do atacante Júnior Santos, que deixou o Heriberto Hulse de muleta após a derrota para o Criciúma. A informação foi dada inicialmente pelo "ge". Rio - O Botafogo recebeu uma boa notícia na tarde desta terça-feira (25). Os exames realizados na última segunda (24), que. A informação foi dada inicialmente pelo "ge".

Mesmo assim, o atacante desfalcará o Botafogo contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta (26), no Nilton Santos. O clube decidiu poupar o camisa 11, que ficou fora de todas as atividades do técnico Artur Jorge para a partida.

Para o clássico de sábado (29), com o Vasco, ele já deve estar à disposição. A escalação vai depender do departamento médico e de Artur Jorge.



Júnior Santos é o principal nome do Botafogo na temporada. Em 35 jogos na temporada, ele marcou 18 gols e deu quatro assistências.