Júnior Santos brilhou contra o Bragantino na Libertadores de 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Júnior Santos brilhou contra o Bragantino na Libertadores de 2024Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/06/2024 11:05 | Atualizado 25/06/2024 11:05

Rio - Após perder a oportunidade de assumir a liderança e cair para o quarto lugar, o Botafogo tenta se reabilitar no Brasileirão. O Alvinegro reencontra o Bragantino, nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 12ª rodada, e aposta nas boas lembranças contra a equipe paulista para se reerguer na competição.

Desde o retorno do clube paulista para a elite do futebol brasileiro em 2020, foram oito confrontos entre Botafogo e Bragantino, sendo seis pelo Brasileirão e dois pela Libertadores. Ao todo, são quatro vitórias do Alvinegro, três empates e apenas uma derrota (em novembro de 2020). Desde então, foram seis partidas, quatro triunfos e dois empates.

O confronto recente entre Botafogo e Bragantino aconteceu na fase prévia da Libertadores deste ano. O Alvinegro venceu na ida por 2 a 1, no Nilton Santos, e assegurou a vaga na fase de grupos após empatar por 1 a 1 em Bragança Paulista. Na sequência da competição, o Glorioso conseguiu a classificação às oitavas de final, onde enfrentará o Palmeiras.

O histórico recente do Botafogo contra o Bragantino é animador e é um trunfo para a equipe se reerguer no Brasileirão. Com a derrota para o Criciúma e as vitórias de Flamengo, Palmeiras e Bahia, o Alvinegro caiu para o quarto lugar e viu o líder abrir quatro pontos de vantagem. Por isso, a reabilitação em casa é essencial para seguir na cola dos líderes.