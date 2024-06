Natan tem contrato com o Napoli até meados de 2028 - Reprodução / Instagram @officialsscnapoli

Publicado 25/06/2024 14:41

Rio - O interesse do Botafogo no zagueiro Natan, do Napoli (ITA), diminuiu. O Glorioso monitorava a situação do atleta revelado pelo Flamengo, mas ele não planeja retornar ao Brasil neste momento, segundo o jornalista Thiago Franklin, do 'Canal do TF'.