John Textor é acionista majoritário do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 25/06/2024 09:20

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor, confirmou que o Botafogo tem interesse na contratação de Thiago Almada, do Atlanta United. No entanto, o empresário ressaltou a boa relação que tem com a equipe dos Estados Unidos, e pediu cautela em relação ao futuro da negociação do apoiador.

"Eu ainda não fiz uma proposta, vários jornalistas estão tentando antecipar que temos um acordo. Amamos o jogador, tivemos uma boa conversa com a família dele, mas estamos fazendo isso da maneira correta. Tenho uma boa relação com a liderança do Atlanta United. Não entramos pela porta dos fundos, mas pela porta da frente", afirmou em entrevista ao jornalista Thiago Franklin.



Thiago Almada fez parte do elenco da seleção argentina que conquistou a Copa do Mundo em 2022 no Catar. O jogador, de 23 anos, defende o Inter Miami e deseja se transferir. Inicialmente a sua vontade era atuar no futebol europeu, mas acabou sendo convencido a topar o projeto do Botafogo.



O interesse do Alvinegro no meia já existe desde o começo do ano. O Botafogo teria inclusive oferecido algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 105 milhões na época) ao Atlanta United pelo jogador, porém, a equipe norte-americana negou. Com contrato se encerrando em junho de 2025, o negócio está mais próximo de ocorrer.