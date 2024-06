Artur Jorge conversa com John em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 24/06/2024 11:55

Rio - Setor bastante elogiado durante o trabalho de Artur Jorge, a defesa alvinegra vem oscilando nas últimas partidas. Após passar três jogos seguidos sem sofrer gols, o Botafogo levou foi vazado quatro vezes nos último três jogos e acabou perdendo pontos importantes.

Com o empate diante do Athletico-PR e a derrota para o Criciúma, o Botafogo deixou a liderança do Brasileiro e agora ocupa a quarta colocação. O clube carioca está quatro pontos atrás do Flamengo, seu maior rival, que está na ponta da Série A neste momento.



O setor defensivo alvinegro não é considerado um grande problema, porém, o Botafogo deverá contratar um reforço para a posição na janela de transferências do meio do ano. Até o momento, o clube carioca sofreu 11 gols em 11 partidas no Campeonato Brasileiro.



Para se recuperar do momento de instabilidade, o Botafogo terá duas partidas seguidas no Rio. Na próxima quarta-feira, o Alvinegro recebe o Bragantino, no Nilton Santos, e no fim de semana joga contra o Vasco, em clássico que será disputado em São Januário.