Thiago Almada topou projeto do BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 24/06/2024 08:00

Rio - O Botafogo avançou na negociação com o meia-atacante Thiago Almada, de 23 anos. A primeira dificuldade foi vencida, o argentino topou a proposta do Alvinegro e deseja retornar ao futebol sul-americano. Agora, o clube carioca precisa convencer o Atlanta United a negociá-lo. As informações são do portal "GE".

O Botafogo deverá apresentar em breve uma proposta para a equipe dos Estados Unidos. O acordo deverá propor uma garantia futura de transferência para algum clube europeu administrado pela Eagle Holding, grupo de John Textor. Atualmente, Crystal Palace, da Inglaterra, e Lyon, da França, são as equipes mais centrais na Europa.



No começo do ano, o Botafogo teve uma proposta de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 106 milhões) recusada pelo Atlanta United pelo jogador. Posteriormente, John Textor utilizou a verba para efetuar a contratação do atacante Luiz Henrique.



Thiago Almada tem vínculo com a equipe norte-americana em junho de 2025, com isso, ele já poderá assinar um pré-contrato em janeiro e deixar o Atlanta livremente. A situação poderá ajudar o Botafogo a negociar uma operação de compra junto ao time atual do argentino.