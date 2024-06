Lucas Mezenga atuou por empréstimo ao Tondela, de Portugal - Divulgação / CD Tondela

Publicado 24/06/2024 17:29 | Atualizado 24/06/2024 17:29

Botafogo. Portugal - O Tondela, de Portugal, anunciou nesta segunda-feira (24) a saída do zagueiro Lucas Mezenga. A equipe portuguesa não exercerá a opção de compra estipulada após o fim do contrato de empréstimo do defensor e ele retornará ao

"O CD Tondela enaltece o profissionalismo demonstrado por Lucas Mezenga, desejando-lhe felicidades para o seu futuro pessoal e profissional", informou o Tondela, por meio de comunicado oficial.

Lucas Mezenga esteve emprestado ao Tondela desde o meio do ano passado e, ao todo, fez um gol em 14 jogos disputados pela equipe, que disputa a segunda divisão do futebol português. Ele retorna ao Botafogo com contrato válido até o final de 2024.

Comunicado do Tondela na íntegra:

"A CD Tondela – Futebol SAD informa que o atleta Lucas Mezenga termina seu vínculo de empréstimo com o nosso clube no próximo dia 30 de junho.



Cedido por uma temporada pelo Botafogo de Futebol e Regatas, Mezenga somou, com o nosso emblema ao peito, um total de 14 jogos, nove como titular, tendo ainda marcado um gol.



