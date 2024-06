Moise Bombito em ação pela seleção canadense contra a Argentina - AFP

Moise Bombito em ação pela seleção canadense contra a ArgentinaAFP

Publicado 24/06/2024 13:39 | Atualizado 24/06/2024 13:39

Rio - O Lyon, da França, abriu negociações com o Colorado Rapids, dos Estados Unidos, para tentar a contratação do zagueiro Moïse Bombito, que está defendendo a seleção do Canadá nesta Copa América. Entretanto, segundo o jornalista Fabrizio Romano, o defensor de 24 anos pode defender oantes de se transferir para o clube francês.