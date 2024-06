Diego Hernández, do Botafogo, em ação contra o Junior Barranquilla - Vítor Silva/Botafogo

Diego Hernández, do Botafogo, em ação contra o Junior BarranquillaVítor Silva/Botafogo

Publicado 25/06/2024 22:55 | Atualizado 25/06/2024 22:55

Rio - Diego Hernández desfalcará o Botafogo no confronto diante do Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores. Isso porque a Comissão Disciplinar da Conmebol decidiu aplicar dois jogos de suspensão ao meio-campista por causa da expulsão no empate em 0 a 0 Junior Barranquilla , válido pela última rodada do Grupo D da competição. Não cabe recurso.

Ele levou o cartão vermelho direto após uma forte entrada de sola em Enamorado, do Junior Barranquilla. Com isso, ficou automaticamente suspenso para o próximo compromisso do Alvinegro.

No entanto, o artigo 70 do Código Disciplinar da entidade aponta que "os órgãos judiciais da Conmebol também poderão impor suspensões de jogos, sem prejuízo da adoção de outras medidas disciplinares". Nesse sentido, a decisão foi de aplicar mais uma partida ao atleta.

Além disso, o órgão aplicou ao atleta uma multa de 3 mil dólares (quase R$ 16,3 mil na cotação atual). O valor será debitado automaticamente do que o Botafogo tem a receber por direitos televisivos ou de patrocínio.

Agenda

O Botafogo encara o Palmeiras em duas quartas-feiras, às 21h30 (de Brasília), com transmissão da TV Globo e da ESPN. O primeiro confronto será no Estádio Nilton Santos, em 14 de agosto, com a volta em São Paulo, no dia 21.