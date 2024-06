Júnior Santos é o artilheiro do Botafogo em 2024, com 18 gols em 33 jogos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 25/06/2024 14:44



Rio - Júnior Santos deverá ser desfalque do Botafogo para a partida contra o Red Bull Bragantino, na quarta (26), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O atacante havia deixado o campo, na derrota por 2 a 1 para o Criciúma, no último sábado (22), com dores na coxa esquerda , saindo, inclusive, do Estádio Heriberto Hülse de muletas . Ele já realizou exames e ainda aguarda os resultados, de acordo com o "ge".



Com a ausência do camisa 7, o Glorioso vai para o seu próximo compromisso pelo Brasileirão com oito desfalques. Barboza, Gregore e Óscar Romero estão suspensos, enquanto Jeffinho , Matheus Nascimento e Rafael se encontram lesionados. Além deles, Savarino está com a seleção venezuelana disputando a Copa América.

O atacante é o artilheiro do Botafogo em 2024. Até aqui, marcou 18 gols e deu quatro assistências em 35 jogos. Além disso, se tornou o maior goleador da história do clube na Libertadores da América, já que mandou a bola para as redes nove vezes em dez oportunidades.

Com o revés na última rodada, o Botafogo caiu para a quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, e se afastou da briga pela liderança. São quatro de diferença para Flamengo, que é o líder, com 24.