Jeffinho comemora gol marcado em jogo do Botafogo na Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/06/2024 17:15

Rio - Jeffinho segue avançando na recuperação, mas acredita que só deve voltar da lesão em um mês. O atacante do Botafogo está em tratamento após machucar a coxa direita , em maio.

"Estou com a cabeça bem boa, na primeira (lesão) eu fiquei bem aflito, agora estou com a cabeça boa. É algo que acontece no futebol. Não tenho certeza de quanto tempo tem, mas por volta de um mês eu já devo voltar (lesão)", disse Jeffinho, ao site "ge".

"Eu converso muito com meu empresário e minha mãe. Tudo tem o tempo de Deus e eu estou mais tranquilo porque minha mãe me conforta sempre. Aqui (no Botafogo) todo mundo da fisio me ajuda, os médicos também. Sou grato por isso, eles têm um carinho por mim", completou.

A lesão do atacante aconteceu durante a vitória do Botafogo sobre o Universitario (PER) por 1 a 0 , no dia 16 de maio. Naquela ocasião, ele entrou em campo na etapa complementar e fez o único gol da partida.

Entretanto, se machucou minutos depois e precisou deixar o campo. No dia 21, exames de imagem confirmaram o diagnóstico de lesão muscular na coxa direita

Caso o prazo esperado se confirme, Jeffinho perderá os próximos oito jogos do Botafogo. Eles serão contra: Fluminense; Grêmio; Athletico; Criciúma; Red Bull Bragantino; Vasco; Cuiabá; e Atlético-MG.