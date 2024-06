Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo - Divulgação

Publicado 07/06/2024 13:12

Grêmio x Botafogo, pela 9ª rodada do Brasileirão, será disputado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 16, às 18h30. Rio - Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, confirmou que

"Preparem a torcida! No domingo, dia 16, às 18h30, tem Grêmio x Botafogo pelo Brasileirão, no Kleber Andrade, em Cariacica. Nossos investimentos fazem do Espírito Santo uma referência para receber grandes competições", escreveu o governador, nas suas redes sociais.

devido às enchentes no Rio Grande do Sul que castigaram a Arena do time gaúcho. O jogo será realizado em campo neutro. Segundo o portal "ZH", o Glorioso planeja indicar o Mané Garrincha, em Brasília, no returno.

Em um primeiro momento, Botafogo e Grêmio tentaram inverter o mando de campo nos turnos. Com isso, o Glorioso mandaria o primeiro jogo no Nilton Santos, enquanto o Grêmio teria tempo de recuperar seu estádio para o returno. No entanto, a CBF recusou a mudança.

Ainda não há prazo para que o time gaúcho volte a utilizar a Arena. O clube iniciou a limpeza dos vestiários nesta quinta-feira (6), mas não descarta a possibilidade de não atuar mais em sua casa no ano de 2024.