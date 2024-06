Lance polêmico da partida Botafogo 3 x 4 Palmeiras, pelo Brasileirão 2023 - Reprodução/TV Globo

Publicado 06/06/2024 13:18

Brasília - O senador Carlos Portinho (PL-RJ), em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, nesta quinta-feira (6), afirmou que irá pedir abertura de investigação por parte do Ministério Público sobre suposta manipulação de imagens do VAR na partida entre Botafogo e Palmeiras pelo Brasileirão de 2023. O lance em questão é a expulsão do zagueiro Adryelson, atualmente no Lyon-FRA.

As imagens foram exibidas durante o depoimento do presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Wilson Luiz Seneme. A novela em sendo alimentada por denúncias de John Textor, dono da SAF do Botafogo.

"O que está acontecendo na minha opinião é uma interferência da cabine do VAR além do que ela pode e do que a Fifa autoriza na decisão da arbitragem. No lance do Adryelson houve, por erro ou erro de manipulação, a manipulação das imagens na expulsão. O coitado do árbitro de campo perguntava se ele chegava no primeiro na bola e não mandaram para ele duas câmeras", disse Portinho.

"Isso é manipulação de imagem. Isso foi a coisa mais séria, que justifica uma investigação ser aberta no Ministério Público. Vou no relatório pedir, porque a imagem foi suprimida", completou.

Vice-presidente da CPI, Eduardo Girão (NOVO-CE) considerou erro grave na condução das imagens e concordou com a decisão de Portinho de ir ao MP pedir investigação sobre o caso.

"A torcida não teve acesso a essas imagens durante a transmissão, só foi revelado depois. Foi uma lavagem cerebral para mostrar que esse lance estava normal, depois a verdade veio à tona. Acredito que as imagens devem ser disponibilizadas pelo princípio da transparência para todo mundo. É gravíssimo isso. É manipulação de imagens, tem que pedir investigação desse caso. O torcedor fica pensando: “Estão me suprimindo o quê?", protestou.