Artur Jorge em treino do BotafogoArthur Barreto/Botafogo

Publicado 06/06/2024 10:30

Rio - O Botafogo já está com a cabeça no clássico contra o Fluminense. O Alvinegro se reapresenta na tarde desta quinta-feira (6), no Espaço Lonier, e inicia a preparação para o confronto. A comissão técnica de Artur Jorge vive a expectativa pelo retorno dos lesionados e deve ter novidades nas próximas atividades.

O meia Eduardo deve ser a principal novidade. Segundo o "ge", o jogador está em estágio avançado de transição e já deve iniciar os trabalhos com bola. O lateral Marçal, que não joga há dois meses, pode ser outra cara nova, mas o departamento médico adota mais cautela para não agravar a lesão na panturrilha.

Por outro lado, Matheus Nascimento, Jeffinho e Rafael seguem de fora e sem previsão de retorno. Além deles, o atacante Savarino também será desfalque no clássico, já que está com a delegação da Venezuela para a disputa da Copa América.

O Botafogo é o terceiro colocado do Brasileirão. O Alvinegro enfrenta o Fluminense, na próxima terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 8ª rodada da competição.