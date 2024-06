Igor Jesus entrou em campo 90 vezes, fez 44 gols e deu 15 assistências com a camisa do Shabab Al Ahli - Divulgação / Shabab Al-Ahli

Igor Jesus entrou em campo 90 vezes, fez 44 gols e deu 15 assistências com a camisa do Shabab Al AhliDivulgação / Shabab Al-Ahli

Publicado 07/06/2024 16:21

Futuro jogador do Botafogo , Igor Jesus se despediu do Shabab Al Ahli na noite da última quinta-feira (6). O atacante tem pré-contrato assinado com o Glorioso e poderá entrar em campo a partir do dia 10 julho, quando a janela de transferências internacional reabre. Nas redes sociais, ele agradeceu por tudo que viveu no clube árabe.

Leia mais: Botafogo avança em instalação de iluminação de Led no Nilton Santos

"Hoje, com o coração partido, me despeço do Shabab Al Ahli. Ao mesmo tempo me sinto realizado, porque sei que fiz o meu melhor pelo clube. Foram quatro anos de muitas conquistas e superações. Eu cresci como atleta e como pessoa. Nunca me esquecerei do carinho e amor que recebi dos torcedores, jogadores e funcionários. Vocês sempre estarão em meu coração, gratidão por tudo", escreveu.

No total, Igor Jesus entrou em campo 90 vezes, fez 44 gols e deu 15 assistências com a camisa do Shabab Al Ahli. Ele chega ao Botafogo para ser mais uma opção para o técnico Artur Jorge no setor ofensivo.

Leia mais: Governador do ES confirma que Grêmio x Botafogo será em Cariacica