Igor Jesus posando com camisa do BotafogoReprodução / @BK_Badar

Publicado 05/06/2024 10:25 | Atualizado 05/06/2024 10:28

Rio - O atacante Igor Jesus desembarcou no Brasil nesta semana e conta os dias para se apresentar ao Botafogo. O jogador, de 23 anos, assinou um pré-contrato com o Alvinegro em fevereiro e ficará duas semanas de férias em São Paulo, antes de iniciar as atividades com foco na parte física no Espaço Lonier.

A expectativa é que Igor Jesus chegue ao Rio de Janeiro na terceira semana de junho. Segundo o "ge", o jogador já contratou uma equipe física particular para fazer trabalhos extras, com anuência do Botafogo, nos dias de treino no Rio. Ele realizará trabalhos exclusivos focados na parte física e recondicionamento.

Igor Jesus estava no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. O atacante marcou 17 gols e deu quatro assistências em 25 partidas na temporada 2023/24.