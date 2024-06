João Paulo Costa foi demitido pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/06/2024 21:46

Rio - O Botafogo demitiu, nesta terça-feira (4), João Paulo Costa, que ocupava o cargo de coordenador metodológico das categorias de base desde abril de 2023. A saída é parte da reformulação que o clube está implementando.

Costa chegou ao Botafogo por indicação de Luís Castro, seu compatriota. Mesmo após a saída do treinador para o Mundo Árabe, ele seguiu no clube. Para o lugar do português, o Glorioso já contratou Rodrigo Chipp, que estava no Athletico-PR junto do gerente dos times inferiores Léo Coelho. Os dois já foram anunciados há dois meses.



João Paulo Costa é o nome mais forte de uma barca que já conta com dez pessoas nas categorias de base do Botafogo. Além dele, o clube também desligou profissionais de scout, preparação física e departamento médico.

O Botafogo vive um momento delicado em suas categorias de base. Até o momento, o Glorioso conquistou apenas uma vitória em oito jogos no Brasileirão sub-20 e foi eliminado nas semifinais da Copa Rio sub-17 para o Flamengo.