Botafogo e Grêmio discutem local para se enfrentarem pelo Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/06/2024 19:14

os dois times discutem a possibilidade de atuarem no mesmo local nos dois turnos, com campo neutro. Rio - Botafogo e Grêmio seguem em busca de soluções em relação aos locais das partidas entre as duas equipes pelo Brasileirão, já que o clube gaúcho está impedido de atuar em sua Arena por conta das enchentes no Rio Grande do Sul . De acordo com a Rádio Tupi,

Neste cenário, as duas diretorias já estudam algumas possibilidades de praças que possam receber os duelos. Cariacica, Brasília e alguns estados do Nordeste são os locais que mais agradam neste momento.

Em um primeiro momento, Botafogo e Grêmio tentaram inverter o mando de campo nos turnos . Com isso, o Glorioso mandaria o primeiro jogo no Nilton Santos, enquanto o Grêmio teria tempo de recuperar seu estádio para o returno. No entanto, a CBF recusou a mudança.

Diante da indefinição, a CBF marcou o duelo entre as duas equipes para o dia 16 de junho, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Ainda há tempo hábil para a mudança.