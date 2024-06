Gustavo Sauer comemorando gol pelo Botafogo no Brasileirão 2023 - Vitor Silva/Botafogo

Gustavo Sauer comemorando gol pelo Botafogo no Brasileirão 2023Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/06/2024 10:39

Rio - O Botafogo pode ter mais uma opção no setor ofensivo para o segundo semestre. O meia-atacante Gustavo Sauer está retornando de empréstimo do Rizespor, da Turquia, e quer mostrar serviço. O jogador, de 30 anos, acredita que pode ajudar o Glorioso na temporada e destacou seu desejo de conquistar um título grande no futebol brasileiro.

"Meu futuro para já é o Botafogo, tenho contrato até dezembro de 2025. É a única coisa que posso falar no momento. Se vou permanecer ou não, é uma pergunta que hoje não consigo responder. Mas é minha vontade. Tenho convicção que posso ajudar muito. Sonho em ser campeão de uma competição importante aqui no Brasil", disse Sauer, em entrevista ao site "ge".

Gustavo Sauer chegou ao Botafogo em 2022 após diversas rodadas de negociações com o Boavista, de Portugal, onde se destacou, e ficou até agosto de 2023, quando foi emprestado. Na primeira passagem, foram 38 jogos, sete gols e quatro assistências.

Pelo Glorioso, o antigo camisa 10 enfrentou alguns problemas físicos que o impediram de maior sequência sob o comando de Luís Castro e Bruno Lage. Ele avalia sua passagem pelo futebol turco como importante para melhorar o condicionamento em meio ao calendário menor.

"Lá, treinávamos dois períodos muitas vezes. Os treinos eram muito fortes e a adaptação foi difícil. Essa intensidade se dava por conta das características de jogo da Turquia, que comparadas com as do Brasil, acabam tornando as competições muito diferentes. Lá eu tive um ótimo treinador que me ajudou muito, e como os jogos eram de sete em sete dias, ele sempre aproveitava este tempo para dar bastante carga, já que tínhamos sempre uma semana cheia para treinar. Com certeza esta característica irá agregar no meu trabalho aqui no Botafogo caso eu permaneça", contou.

Sauer ainda está de férias após a temporada europeia e não tem data para se apresentar no CT Lonier. Seu desejo é claro: mostrar aquilo que fez com que o Botafogo se interessasse em 2022.

"Uma coisa eu sei, vou sempre depender de mim, da minha performance, de eu estar bem para merecer oportunidades, tive um grande azar quando estive no clube com a lesão e as infecções em seguida, mesmo assim consegui mostrar algo depois. Acredito que ficou espaço para mostrar mais do Gustavo Sauer, por isso vamos aguardar para perceber o que se segue. Minha vontade é ficar no clube."

Caso permaneça no elenco comandado pelo português Artur Jorge, Gustavo Sauer só poderá entrar em campo a partir do dia 10 de julho, data de abertura da segunda janela de transferências.