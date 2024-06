Mateta, do Crystal Palace, ao lado de Patrick de Paula, do Botafogo - Reprodução / Instagram

Mateta, do Crystal Palace, ao lado de Patrick de Paula, do BotafogoReprodução / Instagram

Publicado 04/06/2024 19:30

Rio - O centroavante francês Mateta, jogador do Crystal Palace, clube de John Textor na Inglaterra, está no Rio de Janeiro e treinou ao lado de Patrick de Paula, volante do Botafogo.

Em suas redes sociais, o jogador do clube inglês compartilhou fotos das sessões de treinamento, realizado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, ao lado do atleta do Glorioso.

Com 19 gols e cinco assistências, Mateta foi um dos destaques do Crystal Palace nesta temporada. Ele está na pré-lista de Thierry Henry, técnico da seleção olímpica francesa, para as Olímpiadas de Paris.



Já Patrick de Paula ainda busca se firmar no Botafogo. O volante retornou aos gramados no final de março, após ficar mais de 400 dias sem jogar por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo. Ele tem apenas 34 jogos pelo clube alvinegro e marcou três gols.