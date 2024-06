Carlos Alberto participou de 17 jogos pelo RWD Molenbeek, marcou três gols e deu duas assistências - Vitor Silva/Botafogo

Carlos Alberto participou de 17 jogos pelo RWD Molenbeek, marcou três gols e deu duas assistências Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/06/2024 20:00

Rio - Desde o início do ano emprestado ao RWD Molenbeek, clube de John Textor na Bélgica, o atacante Carlos Alberto irá retornar aos treinamentos no Botafogo na próxima segunda (10). Ele, no entanto, tem futuro indefinido no Glorioso.

Sua permanência será debatida entre a diretoria e Artur Jorge. Caso o jogador não seja aproveitado, a tendência é de que um novo empréstimo seja feito, de acordo com o "ge", com a Europa sendo mais uma vez considerada como um destino interessante para seu desenvolvimento.



Clubes do Brasil e do exterior sondaram Carlos Alberto, mas nada de oficial chegou nas mãos do clube alvinegro.

O atacante chegou ao Botafogo em 2023 por empréstimo do América. No início deste ano foi comprado por 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões). Ele tem 33 jogos pelo Glorioso, com quatro gols e uma assistência. Na Bélgica, participou de 17 jogos, colocou a bola na rede em três oportunidades e anotou dois passes para gol.