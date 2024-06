Sob o comando do treinador português, John foi titular em nove jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Sob o comando de Artur Jorge, John foi o escolhido para defender a meta alvinegra por nove vezes em 14 oportunidades. Ele valorizou o trabalho do técnico português e também os companheiros de posição.

"Primeiramente é agradecer a Deus, depois ao Artur Jorge. Trabalhamos bastante. Gatito, Raul e Lucas são grandes goleiros. Fico muito feliz por estar jogando e tendo sequência. O Mister faz um trabalho muito bom", declarou.

"Nós goleiros nos damos muito bem. Ajudamos um ao outro a evoluir, a ter melhora. Não importa quem estiver jogando, o importante é que todo mundo defende o Botafogo, uma camisa só", ponderou.

Diante do Corinthians, ele fez defesa importante em chute do atacante Yuri Alberto, na reta final da segunda etapa, para impedir que o Glorioso levasse o empate.

O próximo compromisso do Botafogo será contra o Fluminense, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes medem forças na terça-feira da semana que vem (11), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos.

Será o segundo clássico disputado por John com a camisa alvinegra. No primeiro, saiu vitorioso e sem ser vazado pelo Flamengo, no Maracanã.