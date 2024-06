Botafogo enfrentou o Corinthians, fora de casa, pela 7ª rodada do Brasileirão - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 01/06/2024 22:54

Rio - O Botafogo vai dormir na liderança do Brasileirão. O Glorioso visitou o Corinthians, neste sábado (1), na Neo Química Arena, pela 7ª rodada, se impôs e venceu por 1 a 0. O artilheiro Júnior Santos marcou o gol da vitória no segundo tempo.

A vitória magra garantiu a liderança para o Botafogo, que agora soma 13 pontos. Já o Corinthians, por sua vez, entrou na zona de rebaixamento com cinco pontos. O Alvinegro volta a campo contra o Fluminense, na terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Brasileirão.

Botafogo cresce no segundo tempo e vence

O primeiro tempo foi morno em Itaquera. Corinthians e Botafogo começaram se estudando muito e com uma posse de bola improdutiva, sem objetividade. Entretanto, o Glorioso era mais perigoso quando se aproximava da área, encontrando espaços principalmente pelo lado direito com Luiz Henrique. O Timão, por sua vez, apostava no talento de Wesley, mas também sem perigo.

Já a etapa final teve outro panorama. O Botafogo assumiu o controle das ações e pressionou o Corinthians. O Alvinegro concentrou mais as jogadas pelo lado esquerdo com Savarino e ensaiou uns lances perigosos antes de abrir o placar aos 13 minutos. Em mais uma escapada com o venezuelano, Cuiabano recebeu em profundidade e cruzou na medida para Júnior Santos balançar as redes.

O Corinthians, que pouco ameaçou o goleiro John Victor durante o jogo, se viu na necessidade de atacar. Porém, o time paulista sofria com a falta de criatividade. O Botafogo, por sua vez, tentou explorar os espaços no contra-ataque, mas não definiu o jogo quando teve chance com Júnior Santos. Yuri Alberto quase estragou a noite alvinegra, mas a trave garantiu os três pontos em Itaquera.

Corinthians 0 x 1 Botafogo

7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 01/06/2024

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Corinthians: Carlos Miguel; Matheuzinho (Fausto Vera), Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Ángel Romero) e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Wesley (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira

Botafogo: John Victor; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Yarlen); Luiz Henrique (Óscar Romero), Savarino (Tiquinho Soares) e Júnior Santos (Hugo). Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR Fifa-RN)

Gols: Júnior Santos, aos 13' do 2ºT (0-1)

Cartões amarelos: Félix Torres e Wesley (COR); Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Luiz Henrique e Óscar Romero (BOT)