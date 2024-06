Danilo Barbosa recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão contra o Fluminense - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/06/2024 00:02

Rio - Após vencer o Corinthians e dormir na liderança do Brasileirão , o Botafogo terá dez dias para se preparar para enfrentar o Fluminense, no dia 11, no Nilton Santos. O Alvinegro, no entanto, terá o desfalque do volante Danilo Barbosa, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.