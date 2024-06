Botafogo enfrentou o Corinthians, fora de casa, pela 7ª rodada do Brasileirão - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo enfrentou o Corinthians, fora de casa, pela 7ª rodada do BrasileirãoVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/06/2024 23:23

Júnior Santos brilhou mais uma vez. O atacante chegou a 17 gols no ano após garantir a Rio - Destaque do Botafogo na temporada,. O atacante chegou a 17 gols no ano após garantir a vitória do Glorioso por 1 a 0 sobre o Corinthians , neste sábado (1), na Neo Química Arena, pela 7ª rodada, e celebrou o momento com a camisa alvinegra.

"Sabíamos que seria um jogo difícil, mas fico feliz por ter feito o gol. O segundo lance ali era para ter feito o gol, mas estava me sentindo muito cansado e não consegui. Mas temos que nos apegar nas coisas positivas para conseguir manter a pegada na temporada", disse o atacante após a partida.

Artilheiro do Botafogo na temporada, Júnior Santos entrou no radar de outros clubes do Brasil e do exterior. O Cruzeiro tentou, mas teve a proposta recusada pelo clube carioca. O jogador, de 29 anos, descartou a possibilidade de deixar o clube e reforçou o desejo de renovar o contrato.

"É normal pela temporada que eu venho fazendo ter a procura de outros clubes. Tenho contrato com o Botafogo e estou feliz por aqui. Prefiro focar nos objetivos do clube que eu tenho contrato. As coisas extracampo ficam com meu empresário. Estou feliz aqui e espero renovar meu contrato... Alô, John (Textor)", afirmou o jogador.

O gol de Júnior Santos contra o Corinthians garantiu a liderança do Brasileirão para o Botafogo. O Alvinegro dorme no topo da tabela com 13 pontos e aguarda o restante da rodada. O Glorioso volta a campo contra o Fluminense, na terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 8ª rodada.